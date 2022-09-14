قدم عضو المجلس البلدي فهيد المويزري اقتراحا بتعديل المادة (7) من لائحة تراخيص اشغالات الطرق والذي تمت احالته من قبل المجلس البلدي إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.



وقال المويزري في اقتراحه: ان القانون كفل لعضو المجلس البلدي مراقبة وتنفيذ اللوائح المتعلقة بتراخيص وإشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة، وبالنظر للائحة تراخيص إشغالات الطرق العامة وتحديدا (المادة السابعة والتي نصت جزئية منها على ان تكون مدة سريان وانتهاء الترخيص هي نفس مدة سريان وانتهاء الترخيص التجاري)،



الأمر الذي يرهق اصحاب التراخيص التجارية ماديا وذلك نظرا لأن التراخيص التجارية مدتها اربع سنوات، وحيث ان المادة المراد تعديلها ربطت بين مدة ترخيص الإشغالات ومدة الترخيص التجاري وحيث انه من الممكن تعرض صاحب الترخيص التجاري لأي ظرف قهري يؤدي لإغلاق المنشأة قبل انتهاء مدة الترخيص التجاري التي حددتها لائحة التراخيص التجارية بأربع سنوات.



لذلك أقترح: تعديل المادة السابعة من لائحة تراخيص إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة لتكون مدة سريان وانتهاء الترخيص سنوية ليتم التجديد سنويا لحين انتهاء مدة الترخيص التجاري.