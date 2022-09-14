مع توجه العالم نحو تطبيق التكنولوجيا في التعليم واستخدام التقنيات الإبداعية لغرس المعلومات وتنمية المواهب والمهارات المختلفة لدى الطلاب، افتتحت مدرسة الكويت العالمية الإنجليزية مشروعا لتعزيز التعليم الحركي ضمن فعالية بعنوان «step N learn»، وذلك بمشاركة طلاب المدرسة وبرعاية وحضور مدير إدارة التعليم الخاص د.سلمان اللافي، ورئيس مجلس إدارة المدرسة مشعل عبدالله، والرئيس التنفيذي لنا العيار، ورئيس القطاع المالي والتخطيط الاستراتيجي أرون شاودري، وجانب من الطاقم التعليمي والإداري.



وبهذه المناسبة، أكد مدير إدارة التعليم الخاص د.سلمان اللافي لـ «الأنباء» ضرورة مواكبة تكنولوجيا التعليم واستخدام الأساليب الحديثة في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن مشروع الأرضية التفاعلية «step n learn» الذي طبقته مدرسة الكويت العالمية الإنجليزية داخل مبناها في منطقة حولي يعد مشروعا مميزا ويواكب التطور التكنولوجي الذي يضيف للطلاب من خلال التعلم عبر التفاعل والحركة إضافة إلى حضور الذهن، متمنيا مشاهدة تطبيقات التكنولوجيا في المدارس الخاصة المختلفة كافة قريبا.



وأضاف اللافي خلال حضور افتتاح فعالية «step n learn» لمدرسة الكويت العالمية الانجليزية «نشجع على استخدام المدارس الأجنبية والعربية للتكنولوجيا ومواكبة التطور المستمر، مشيرا إلى أن مدرسة الكويت العالمية الانجليزية سباقة في مجال التطور ومواكبة التقنيات الحديثة، إضافة إلى مدارس أخرى تتنافس في تطبيق تكنولوجيا التعليم مع طلابها».



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة لمدارس شركة الريان القابضة مشعل عبدالله إن التفاعلية الأرضية step n learn تطبق لأول مرة في مدارس الكويت، مشيرا إلى أنها حازت جوائز تعزز التعلم الحركي التي تم تطويرها من معهد ألكسندر بالدنمارك وتعزز أنماط واحتياجات التعلم الجماعية والمتباينة من خلال اللعب والنشاط البدني للطلاب.



وأضاف عبدالله في نفس الوقت تدعم من wizefloor حيث يتم عرض ألعاب وأنشطة تعليمية مختلفة على الأرض، ويستخدم الأطفال أيديهم وأقدامهم للتفاعل مع الأرضية.



من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لنا العيار اننا نسعى لتقديم هذه التجربة الجديدة في جميع مدارس الكويت الحكومية والخاصة لمساعدة طلابنا على استخدام نماذج وأساليب التعلم التكنولوجي الحديث، بما يحقق فوائد واضحة من حلول التعلم.