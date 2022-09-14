المطيري استعرضت أهم صفات المعلم الناجح للرقي بهذه المهنة السامية



عبدالعزيز الفضلي



بدأت وزارة التربية دوراتها التدريبية للمعلمين الجدد، والتي اعتادت الوزارة إقامتها سنويا في مطلع العام الدراسي حيث افتتحت منطقة حولي التعليمية دورتها التدريبية لهؤلاء المعلمين أمس، على أن تستمر لمدة 7 أيام.



وقال مدير عام منطقة حولي التعليمية وليد بن غيث إن هذه الدورات تنقسم إلى يومين للجانب الإداري و5 أيام للجانب الفني للتركيز على المنهج الدراسي والتنمية المهنية الخاصة لكل مجال دراسي تحت إشراف التواجيه الفنية في المنطقة التعليمية.



وأضاف خلال إلقائه للمحاضرة التعريفية في الدورة على مسرح مدرسة أم القرى الابتدائية بنات صباح أمس ان عدد الحضور بلغ 180 معلما ومعلمة، سيتم تعريفهم بأهم حقوقهم وواجباتهم في بداية مسيرتهم المهنية بالإضافة إلى اطلاعهم على الجوانب الفنية الإدارية والفنية متمنيا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق إنجازات تربوية متقدمة.



من جانبها، أكدت مديرة الشؤون التعليمية في منطقة حولي التعليمية ندى المطيري أهمية دور المعلم ومكانته الكبيرة في المجتمع لصنع جيل واعد ومتمسك بالقيم الإسلامية وقادر على النهوض بوطنه.



ولفتت المطيري إلى أهم صفات المعلم الناجح للرقي بهذه المهنة السامية مثل مواكبة التكنولوجيا الحديثة في طرق التدريس، وتتبع مهارات التفكير العليا مع الطلبة في الفصل بدلا من أسلوب التلقين وتعزيز التعلم الذاتي وحب الاطلاع لدى الطلبة، مشيرة إلى أهمية التركيز على الطالب المتعثر في المواد الأساسية لتحسين مستواه التعليمي، والقدرة على التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة للطلبة، بالإضافة إلى القدرة على إدارة الفصل بكفاءة عالية وتوفير بيئة صحية آمنة للطالب في الفصل.



كما تطرقت المطيري خلال المحاضرة إلى السلوكيات والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المعلم خلال مزاولته المهنة التعليمية.