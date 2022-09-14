عبدالعزيز الفضلي



باشرت الهيئات التعليمية والإدارية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة أعمالها أمس بعد انتهاء العطلة الصيفية، وذلك بعد أن سبقتها مدارس رياض الأطفال بالدوام يوم الأحد الماضي، على أن تلحق بها المرحلة الثانوية يوم 18 الجاري.



وقام عدد من القيادات التربوية بجولة تفقدية على عدد من المدارس للاطمئنان على سير العمل فيها قبل انطلاق العام الدراسي بالعودة الشاملة للدراسة. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير الأجواء المناسبة للهيئات التعليمية وأبنائنا الطلبة، موضحة أن قطاع المنشآت يتابع وبشكل يومي عملية تركيب وحدات التكييف في مختلف مدارس المناطق التعليمية. وفيما يتعلق بتوفير عمال النظافة، أوضحت المصادر أن الوزارة تكثف جهودها لحل هذه المشكلة مع الشركة المختصة، لافتة إلى أن هناك خطوات ستتخذها الوزارة مع الشركة المقصرة في عملها وفقا للإجراءات القانونية في هذا الجانب. على صعيد متصل، أكدت مراقبة التعليم الابتدائي التابعة لمنطقة حولي التعليمية زمزم الشمري الانتهاء من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال التعاون بين المنطقة التعليمية وجميع المدارس التابعة للمنطقة لمعرفة أماكن الخلل من قبل مديريها لمعالجتها وتحديد الأماكن المتضررة وتامين كافة الاحتياجات للعودة للمدارس.