عبدالعزيز الفضلي



أكدت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي أن هناك إجراءات استثنائية تم اتخاذها من قبل قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتعاون مع القطاعات والإدارات المعنية لمعالجة تعثر بعض شركات النظافة وعدم قدرتها على الالتزام ببنود العقود المبرمة معها، إذ تم تسكين الأعداد من مساعدي منفذي الخدمة (إناثا وذكورا) من المعينين حديثا على قوة إدارة الخدمات العامة، ومن ثم إعادة توزيعهم عن طريق الندب على المناطق التعليمية التي تعاني من النقص في أعداد العمالة، وذلك وفق الحاجة الفعلية.



ولفتت إلى أن وزارة التربية لجأت إلى خيار تعيين عمال نظافة على إدارة الخدمات العامة والعمل على إنجاز إجراءاتهم في أسرع وقت وتسليمهم مباشرة العمل للاستفادة منهم في عمليات التنظيف والاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث تم الانتهاء من توزيع 940 منفذ خدمة على المدارس بمختلف المناطق التعليمية، مشددة على أن وزارة التربية ممثلة في القطاع الإداري تتخذ كل الإجراءات الجادة والحاسمة اللازمة مع الشركات التي لا تلتزم ببنود العقد ولن تتهاون في تطبيق الشروط التعاقدية.



وأشارت إلى عدم وجود أي مشكلات تتعلق بهذا الجانب في المدارس التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، حيث باشرت شركة النظافة المتعاقدة مع الوزارة أعمالها بلا معوقات، في حين أن منطقة العاصمة التعليمية جرى تسكينها بمنفذي الخدمة المعينين من قبل وزارة التربية على حسب المراحل التعليمية بعد تعثر أعمال الشركة الخاصة بها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة المتعثرة.