أعلنت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجيليس بولاية كاليفورنيا الأميركية تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة بفيروس «جدري القرود» في الولايات المتحدة.



وأكدت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الشخص المتوفى كان لديه ضعف حاد في جهاز المناعة ونقل للمستشفى.



ونصحت المراكز ـ في بيان أوردته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أمس ـ الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بجدري القرود، بالحصول على رعاية طبية وعلاج مبكر والبقاء تحت الملاحظة من جانب جهة طبية خلال فترة الإصابة.



وأشارت ان الوفيات جراء جدري القرود تعد نادرة الحدوث، وغالبا ما يؤثر الفيروس على الأطفال والحوامل ومن لديهم ضعف في أجهزتهم المناعية، مثل المصابين بنقص المناعة المكتسب (إتش آي في) المسبب لمرض الإيدز.



وتوفي شخصا من ولاية تكساس الأميركية الشهر الماضي كان مصابا بجدري القرود، غير أن دور الفيروس في وفاته لم يتأكد.



وتجاوز عدد الإصابات المحتملة أو المؤكدة بجدري القرود 22 ألف حالة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي وحتى امس الاول، وتعتبر السلطات الأميركية أن ولاية كاليفورنيا بها معظم الحالات المصابة.