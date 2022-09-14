قال شهود إن الدفاع المدني الأردني نجح في إجلاء العديد من الأشخاص الذين حوصروا بعد انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق في العاصمة عمان.



وذكر الشهود أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء كبار في الحكومة شوهدوا في الموقع بينما كانت عملية إنقاذ كبرى جارية لإجلاء الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.



وتوفي شخص واحد واصيب 14 آخرون بجروح في انهيار عمارة سكنية في منطقة جبل اللويبدة وسط العاصمة عمان.



ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن مدير مستشفى لوزميلا في عمان حازم البقاعين قوله إن المستشفى استقبلت 13 إصابة ووفاة واحدة، جراء انهيار المبنى السكني في اللويبدة، وجميع الإصابات يخضعون للعلاج.



من جهته، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، لقناة «المملكة» الرسمية، إن «من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك»، مشيرا الى انه «يتم تقييم وضع المباني المجاورة».



وصرح وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاردنية فيصل الشبول للصحافيين في مكان الحادث، بأن «رئيس الوزراء أوعز لأمين العاصمة والمسؤولين البحث عن الأسباب التي أدت إلى انهيار هذه العمارة».



وأكد مصد قضائي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة «فرانس برس» ان «النيابة العامة باشرت التحقيق في انهيار المبنى».



وتعد منطقة جبل اللويبدة من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.