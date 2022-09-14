أكد الباحث العلمي بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.محمد الراشد أول من أمس ان وجود المعهد يترجم رغبة الدولة في دعم البحث العلمي الذي هو أساس كل تقدم.



وبين الراشد في تصريح لـ «كونا» حول مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «اللوائح والمؤسسات» ضمن جلسات المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية الذي نظمته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية في العاصمة (الرياض) ان دول الخليج لديها خبرات كبيرة في مجال تحلية المياه وهي من أولى الدول التي استخدمتها في المنطقة.



وأضاف الراشد انه ما نسبته 60 إلى 70% من تحلية المياه في العالم تتواجد في دول مجلس التعاون التي تمتلك الخبرات والعلم في هذا المجال، مؤكدا أن التحدي الوحيد في تحلية المياه هي التكلفة بالنسبة للموارد المائية الأخرى، حيث من الممكن تخفيض التكلفة باستخدام الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والشمس وغيرهما باستخدام التقنيات الحديثة في التحلية والتي خفضت فعلا من تكلفة تحلية المياه عن السابق، حيث كانت التكلفة تصل الى اكثر من دولارين للمتر المكعب ووصلت الى 0.3 دولار للمتر المكعب، وهو ما يدل على أهمية البحث والتطوير في أي دولة.



وبين ان الحلقة ناقشت مشروع «العقبة - عمّان» في الأردن وهي محطة تحلية ضخمة تعمل بالكامل على الطاقة الشمسية، مبينا أن من أهم التحديات التي يواجهها المشروع هو تخزين الطاقة المتجددة للاستفادة منها طوال اليوم، وكذلك أهمية توطين التحلية وخلق خبرات محلية والاستفادة من الخبرات الموجودة في دول الخليج التي تتقاسم مع الأردن نفس البيئة والتحديات التي تواجهها.