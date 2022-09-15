تشرفت بتقديم اقتراح بقانون بجعل لجنة المرأة لجنة دائمة وترأست «المؤقتة» بشأن المرأة والأسرة والطفل

أتقدم باقتراح بتخصيــص مدرســة في كل منطقــة سكنيـــة لتكــون معهداً رياضياً للسيدات

وجوب فرض الخدمة الاجتماعية على كل متحرش أو متحرشة لحماية المجتمع من هذه المظاهر المبتذلة الدخيلة علينا



قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق أسامة الشاهين «للمرأة حق بالدين كفلناه، فهي أم وأخت للدنيا منارة، مبينا أن أكمل نموذج قدم للمرأة هو النموذج الذي قدمه الإسلام».



وأضاف الشاهين في تصريح صحافي «يجب على الإسلاميين خصوصا ألا يخجلوا من الدفاع عن قضايا المرأة، لأنه دفاع عن الإسلام، وعقدنا داخل قبة عبدالله السالم مؤتمرا متكاملا لقضايا الأسرة».



وذكر الشاهين «إن غابت المرأة عن مقاعد البرلمان فإنها حاضرة بإذن الله كقضايا تشرفت بتقديم اقتراح بقانون بجعل لجنة المرأة لجنة دائمة، وتشرفت برئاسة اللجنة المؤقتة المختصة بالمرأة والأسرة والطفل لإيماني بأهمية هذه القضية ومنها ما يتعلق بقضايا الأمومة وربات البيوت اختياريا ولضمان استثمار واستغلال المدارس خارج ساعات الدوام الرسمي، فأتقدم باقتراح بتخصيص مدرسة في كل منطقة سكنية كي تكون معهدا رياضيا للسيدات».



وقال الشاهين «تقدمت باقتراح بقانون مع الزملاء لحماية المرأة من قضايا العنف، فهناك حاجة لكسر هذه القضايا ووجوب فرض الخدمة الاجتماعية على كل متحرش أو متحرشة لحماية المجتمع من هذه المظاهر المبتذلة الدخيلة علينا».