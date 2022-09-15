أقام مرشح الدائرة الثانية د.حمد المطر حفل استقبال على شرف ناخبي الدائرة الثانية في منطقة القادسية، بمناسبة ترشحه لخوض السباق الانتخابي.



وتبادل الحضور أطراف الحديث عن مستجدات الساحة السياسية، مشيدين بالأجواء الانتخابية الحالية والعرس الديموقراطي، مبينين أن هذا الأمر تميزت به الكويت على مدى عقود مضت.



وأشاد الحضور بخطوات الحكومة الإصلاحية، متمنين الاستمرار بهذا النهج، مثمنين في الوقت نفسه مضامين الخطاب التاريخي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.