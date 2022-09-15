أعلنت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه ( حفاظ ) عن تواصل التصفيات الأولى بين المشاركات من حافظات القرآن الكريم استعدادا لمسابقة الكويت الكبرى للقرآن الكريم.

وقال عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق عادل الدريبان أن جمعية حفاظ شكلت لجان للتصفيات الأولية للمشاركات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده من خلال نماذج اختبارات، وتم تقسيم المشاركات الي مجموعات على لجان تحكيم برئاسة الشيخة عائشة الصفي ومشاركة 10 شيخات، وذلك لاختيار أفضل المشاركات لحصد عدد كبير من المراكز بالمسابقة.

وأعرب الدريبان عن سعادته بانتهاء استعدادات اللجنة النسائية لمسابقة الكويت الكبرى للقرآن الكريم ، حيث تم إعداد حلقات مراجعة لحفظ القرآن للمشاركات المجتازات في التصفيات الأولية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده في مسجد فاطمة الوقيان بمنطقة بيان.

وختم الدريبان بدعوة جميع الأخوات من المواطنات الراغبات في حفظ كتاب الله إلى المبادرة والتسجيل واللحاق بركب القرآن الكريم، حيث يمكن التواصل مع الجمعية والتسجيل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقعها على الإنترنت hofath.org