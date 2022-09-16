قدم عضو المجلس البلدي م. عبداللطيف الدعي سؤالا يطلب فيه بيانا بأحدث الدراسات والتقارير المرورية للعديد من الطرق. استنادا الى ما قضت به المادة (72) من اللائحة الداخلية لتنظيم المجلس البلدي، لذا نتوجه بالأسئلة التالية ويرجى مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية وموافاتنا بالآتي:



٭ دراسة متكاملة بشبكة النقل العام public Transport Master plan (مشاة، دراجات، باصات).



٭ الدراسات المتعلقة بالمشاة القائمة أو طور التنفيذ.



٭ أحدث الدراسات والتقارير المرورية لكل من الطرق التالية: الدائري الثاني ـ الثالث ـ الرابع ـ دمشق ـ الفحيحيل.



٭ ما معايير تصميم وتنفيذ مواقف الباصات واختيار مواقعها؟



٭ لائحة اللوحات الإرشادية للمناطق والطرق وواجهة الطريق (إن وجدت) أو تزويدنا باسم الجهة ذات الصلة.



من جانب آخر، أكد الدعي ضرورة مراجعة لوائح البلدية بصفة دورية. وقال في كتابه: نظرا لأن اللوائح هي آلية التشريع بعد القانون والدستور وتضم كافة الاشتراطات والغرامات على كافة الانشطة، وتماشيا مع متطلبات المواطنين ومواكبة التطورات العمرانية الحديثة.



لذا اقترح مراجعة لوائح البلدية بصفة دورية وبحد أقصى أربع سنوات.