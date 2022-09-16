بداح العنزي



حددت البلدية موعد إجراء اختبارات المتقدمين لوظيفة محام (ب) لسنة 2022 وذلك يوم السبت 24 سبتمبر الجاري.



وأوضحت البلدية أن جامعة الكويت حددت موعد الاختبارات في مدينة صباح السالم - كلية العلوم في الشدادية، وذلك على فترتين، الفترة الأولى: 9 صباحا، والثانية: 11 صباحا، مضيفة أنه سيتم إخبار كل متقدم بموعد اختباره من خلال رسالة نصية على الرقم المسجل.



وطالبت المتقدمين بالحضور قبل موعد أداء الاختبارات بساعة على الأقل عن الموعد المحدد، موضحة أنه لن يتم قبول أي عذر تحت أي ظرف كان.



وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق الأجهزة الإلكترونية، ويمنع إدخال الحقائب والمتعلقات الشخصية أثناء أداء الاختبارات.



وسيعتبر هذا الإعلان بمنزلة إخطار شخصي للمتقدمين، وسيتم تطبيق اللوائح والقرارات الجامعية بشأن الضوابط المنظمة لأداء الاختبارات للمتقدمين.