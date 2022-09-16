قدم عضو المجلس البلدي نصار العازمي اقتراحا بإنشاء جسر مشاة يربط المجلس البلدي الجديد مع مبنى البلدية. وقال العازمي في اقتراحه: مع قرب تسلم مبنى المجلس البلدي الجديد وانتقال اعضاء المجلس البلدي وموظفي المجلس له وحيث ان المجلس البلدي له ارتباط وثيق ببلدية الكويت والجهاز التنفيذي بها والتي تحتاج الى وجود كليهما في الاجتماعات واللجان والجلسات الرئيسية ونظرا لوجود شارع يقع بين مبنى المجلس البلدي الجديد ومباني بلدية الكويت.



وحرصا منا على سلامة الموظفين والمراجعين ولعبور آمن بين المباني.



لذا أتقدم بالاقتراح التالي:



إنشاء جسر مشاة يربط بين مبنى المجلس البلدي الجديد ومبنى بلدية الكويت (مبنى شؤون الموظفين) مع الأخذ بعين الاعتبار ان يصمم بأحدث المواصفات ومراعاة معايير الأمن والسلامة.