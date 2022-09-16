علاج الوسوسة



كيف أعالج الوسوسة في الوضوء وفي الصلاة؟



٭ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وقطع الوسواس وطرحه وعدم الالتفات اليه، وغالب من يوسوس لا يجد هذه الوسوسة بعد فراغه من العبادة ولا يشك في صحة وضوئه بعدها مما يدل على أنه من الشيطان، ولا ينبغي الخروج من الصلاة إلا إذا تيقن الحدث، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم.



التسمية عند الوضوء



هل يجوز قول باسم الله داخل الحمام؟



٭ إذا توضأ من المغسلة التي داخل محل قضاء الحاجة فنعم يسمي ولكن لا يرفع صوته، والأفضل ان يتوضأ في المغسلة التي خارج الحمام إن أمكنه ذلك. والله أعلم.



الداعي إلى الله



ما وظيفة الداعي إلى الله من العلماء وطلبة العلم وعوام الناس؟



٭ تبليغ العلم ونشره بين الناس، العلم النافع القائم على الهدي المستقيم، وليس من شأن أحدهم الهداية بل هداية من ضل بيد الله تعالى: (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) وكذلك التلطف والترفق بالمدعوين وعدم التشهير بهم بل الستر عليهم لعل الله يهديهم.. والله أعلم.



كيف أحفظ القرآن



أريد طريقة مثلى لحفظ القرآن الكريم؟



٭ الاستعانة بالله والإخلاص له في حفظ كتابه الذي هو كلامه سبحانه، وأما حفظ القرآن وغيره فيقوم على ثلاثة أسس: تصحيح القراءة، التكرار ولو أكثر من سبعين مرة، والتسميع المستمر والمراجعة. والله ييسر لك.. والله أعلم.