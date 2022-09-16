

أعلنت جامعة الكويت ممثلة بعمادة القبول والتسجيل التقويم الجامعي لكلياتها للعام الدراسي 2023/2022، والذي يتضمن بداية دوام القياديين وأعضاء هيئة التدريس الجدد وذلك يوم الأحد 18 الجاري، إلى جانب فترة استكمال جداول الطلبة وعمليات السحب والإضافة التي ستكون خلال الفترة من الأحد 18 الجاري حتى الخميس 22 الجاري.



كما تضمن التقويم الجامعي تاريخ انطلاق الدراسة للعام الدراسي 2023/2022 ودوام أعضاء هيئة التدريس الذي سيكون يوم الأحد 25 الجاري، وموعد انتهاء فترة وقف القيد وآخر موعد للانسحاب الكلي من المقررات للفصل الدراسي الأول بتاريخ 2022/11/3، في حين سيكون يوم الخميس الموافق 2022/12/8 هو آخر يوم لتقديم التماسات الانسحاب الكلي.



يذكر أن آخر يوم في الدراسة سيكون يوم الخميس الموافق 2022/12/22، يلي ذلك فترة الاختبارات النهائية للفصل الأول التي تنطلق ابتداء من يوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2023 حتى الخميس 5 يناير 2023، على أن تكون الفترة ما بين يوم الثلاثاء الموافق 17- 19 يناير فترة التحويل بين التخصصات والكليات.