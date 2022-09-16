عقدت كلية الطب بجامعة الكويت اللقاء التنويري لطلبتها المستجدين للعام الجامعي 2022/2023 بحضور القائم بأعمال عميد كلية الطب د.منى الأحمد، والعميد المساعد للشؤون الإكلينيكية والاستشارات والتدريب د.علي بورسلي، والعميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا بكلية الطب د.هبة الحسيني، ومسؤولة الفرقة الأولى بمركز العلوم الطبية د.علياء موسى، وممثلي مكتب التوجيه والإرشاد بالكلية إقبال العبدالجليل وزينب المدني، وبمشاركة كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة، وذلك في مسرح مركز العلوم الطبية بالحرم الجامعي ـ الجابرية.



وهدف اللقاء إلى الترحيب بالطلبة المستجدين المقبولين بكليات مركز العلوم الطبية وشرح أساسيات ونظم الدراسة واللوائح والقوانين، إضافة إلى طرق التسجيل للمواد الدراسية، والإجابة عن كل الاستفسارات الخاصة بنظام الدراسة قبل بدء العام الدراسي.



بداية، رحبت القائم بأعمال عميد كلية الطب د.منى الأحمد بالطلبة المستجدين والمقبولين بكلية الطب، متمنية لهم عاما دراسيا موفقا، ومثنية على جهودهم المخلصة التي بذلوها، وحثتهم على المثابرة في تحصيل العلم والالتزام بحضور المحاضرات لما يحملونه من مسؤولية كبيرة كأطباء المستقبل، ليكونوا نموذجا في المهنية والرقي وواجهة مشرقة لجامعة الكويت والكويت، متمنية لهم التوفيق والنجاح في رحلتهم الدراسية بمراحلها المختلفة.



وتقدمت د.الأحمد بخالص الشكر للإدارة الجامعية وجميع قطاعاتها على ما بذلوه من جهود وإمكانيات لتسهيل عودة طلبة كليات الطب والكليات الأخرى لمقاعد الدراسة.



وعلى هامش اللقاء التنويري، أقيم معرض تعريفي للكليات في بهو مركز العلوم الطبية بمشاركة كل من إدارة الأنشطة الثقافية، والعيادات الطبية، وإدارة الرعاية الاجتماعية، وإدارة الشؤون الطلابية، ومكتب التوجيه والإرشاد، وإدارة الأنشطة الرياضية، وإدارة المكتبات، وجمعية طلبة الطب الكويتية، والهيئة العامة للبيئة.