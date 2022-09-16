تزامنا مع قرب بداية العام الجامعي الجديد 2022/2023 أعلنت جامعة الكويت عن افتتاح عدة مرافق بمدينة صباح السالم الجامعية، وذلك لتحقيق الانسيابية المرورية اللازمة في الحرم الجامعي.



وذكر القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.أسعد الراشد أن قطاع التخطيط يحرص على تذليل جميع العقبات أمام منتسبي الجامعة والطلبة، مشيرا إلى المرافق التي افتتحت بمدينة صباح السالم الجامعية منها افتتاح المواقف الشمالية، وافتتاح بوابة رقم 9 للخروج من الحرم الجامعي عن طريق شارع محمد العفاسي، وافتتاح مخرج إضافي في مواقف سرداب كلية الهندسة والبترول بالحرم الجنوبي، إضافة إلى افتتاح الطريق الواصل بين مواقف كليتي الآداب والتربية وكلية العلوم الإدارية.