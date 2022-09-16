تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سامي الدريعي، تنظم عمادة شؤون الطلبة ممثلة بإدارة الإرشاد الأكاديمي ـ قسم الإرشاد، اللقاء الإرشادي للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2022/2023 وذلك يوم الثلاثاء 20 الجاري في تمام الساعة 10 صباحا بمدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية ـ مسرح كلية العلوم الإدارية.



وعلى هامش اللقاء سيعقد معرض تعريفي تشارك به كليات ومراكز العمل بالجامعة، كما سيكون بإمكان الطلبة استصدار الهوية الجامعية بالمعرض.



ولتفعيل الحضور في اللقاء الإرشادي عن طريق الرابط الآتي: https://forms.gle/8Pe4Z8u6bZUzxNMRA.