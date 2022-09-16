اجتمع وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية تشابا كوروشي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.



وجدد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد تهنئة الكويت لتشابا كوروشي لانتخابه رئيسا للجمعية العامة للدورة الحالية.



وأعرب عن دعم الكويت لأعمال الجمعية العامة في دورتها الحالية متطلعا إلى استمرار التعاون الوثيق بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة.



الى ذلك قدم وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد واجب العزاء والمواساة باسم قيادة وحكومة وشعب الكويت في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك بكلمات خطها في سجل التعازي للوفد الدائم للمملكة المتحدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، مؤكدا على دور الملكة إليزابيث المحوري والأساسي في تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين الكويت والمملكة المتحدة.



وجدد الشيخ أحمد الناصر التعازي للعائلة المالكة في بريطانيا ولحكومة وشعب المملكة المتحدة.



من جانبه، قام نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري بزيارة إلى مقر سفارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الكويت، حيث قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.



وقد دوّن الظفيري كلمة في سجل التعازي أعرب خلالها عن خالص تعازيه بوفاة صاحبة الجلالة، مستذكرا مآثر ومناقب جلالتها وإسهاماتها التاريخية في خدمة وطنها وشعبها ودورها البارز في توطيد العلاقات الثنائية والتاريخية المتميزة بين الكويت والمملكة المتحدة. وكان في استقبال الظفيري سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الكويت بليندا لويس.