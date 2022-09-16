شدد مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان على ضرورة محاسبة المتسببين في الفساد خلال المرحلة المقبلة، مبينا أنه لا يمكن أن ننتقل إلى المرحلة الجديدة من دون محاسبة، مستدركا بقوله إن هذا هو عنوان المرحلة المقبلة.



وأضاف الفوزان في تصريح صحافي أنه لابد من وضع خط واضح لمحاربة الفساد في أجهزة الدولة كلها ومحاسبة رموزها محاسبة جذرية، لافتا إلى أن الإحالة إلى التقاعد غير كافية في هذا الوقت.



وبين الفوزان «كل القضايا التي ظهرت في المرحلة السابقة يجب أن تحال إلى النيابة ويحال مرتكبوها إلى القضاء، وفتح هذه الملفات جميعها، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة بناء وإصلاح وقبل كل ذلك المحاسبة، فضلا عن المحافظة على الدستور وقوانين الدولة».