

أكد مرشح الدائرة الخامسة فلاح السبيعي أن الكويت تمر بمرحلة حرجة تتطلب حكومة إنقاذ وطني. وأوضح السبيعي أن الكويت تأخرت كثيرا عن دول الإقليم، ولم يقتصر على قطاع بعينه بل شملت مختلف المجالات، مضيفا أن المواطن الكويتي يشعر بالألم حين يرى الدول المجاورة وقد ركبت قطار التقدم والنجاح وواكبت ثورة الاتصالات التي انعكست على مختلف مجالات الحياة. وقال السبيعي إن الترهل الذي يعشعش في الأجهزة الإدارية الحكومية أفضى إلى عرقلة الدورة المستندية التي يطلبها أي مشروع بما فيها المشاريع الحكومية! وشدد السبيعي على أن شعب الكويت يعلق آمالا كبيرة على مجلس الأمة المقبل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لافتا إلى أنه مخطئ من يعتقد أن الخلل في جهاز بعينه بل شمل جميع وزارات الدولة، وهو أمر يتطلب تضافر الجهود كافة لإيجاد حل لما تعانيه الكويت، مضيفا أنه على القوى السياسية نبذ الخلافات وإيجاد نقطة وسط يلتقي فيها الفرقاء من أجل الاتفاق على حل لما تعانيه الكويت. وطالب السبيعي الناخبين بأن يكونوا على قدر المرحلة وأن المسؤولية التي سيتم إلقاؤها على النواب هي ذات المسؤولية التي سيتحملها الناخب، موضحا أن الناخب مسؤوليته تكمن في حسن الاختيار.