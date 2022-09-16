تقدم مرشحان اثنان إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية أمس الخميس بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) المقرر عقدها في الـ 29 من سبتمبر الجاري.



وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الرابعة المرشح طلال زيد البصمان والمرشح فهد علي الصايغ ليكون إجمالي المتنازلين 17 مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الماضي.



ووفقا لقانون الانتخاب، فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).