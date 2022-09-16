افتتح مرشح الدائرة الثانية النائب السابق خليل الصالح مقره الانتخابي في منطقة جابر الأحمد مساء امس الاول.



وأعرب الصالح عن اعتزازه بتقديمه اقتراحا بقانون بشأن موضوع مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدا ان شريحة المتقاعدين والمواطنين جميعا يستحقون اكثر من ذلك.



وأضاف ان تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يعتبر انجازا لم يأت من فراغ ويعطي لكل مواطن الحق في استبدال نقدي للإجازات واعتز بتقديم مثل هذه القوانين لصالح المواطنين.



وتطرق الى قضية غلاء الاسعار ومعالجة القضية الاسكانية، مطالبا بضرورة تقليل فترات الانتظار، متمنيا ان يكون هناك نوع من الاستقرار حتى تتحقق الإنجازات للوطن والمواطن.