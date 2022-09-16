أعلنت مصادر طبية فلسطينية امس استشهاد فتى فلسطيني برصاصة في الرأس أطلقها عليه أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قرية كفر دان بمحافظة جنين التي صعد الاحتلال عملياته فيها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدي صلاح (17 عاما) «استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس» أطلقتها القوات الاسرائيلية خلال عملية في قرية كفر دان بالقرب من جنين.



من جانبها، قالت «كتائب شهداء الأقصى» الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن «مجاهديها يخوضون اشتباكا مسلحا مع قوات جيش العدو الصهيوني في بلدة كفر دان في جنين» في إشارة إلى الصدامات صباح امس.



وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان مقتضب بأنه رصد 12 عملية اعتقال لفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، تركزت معظمها في كفر دان.



بدورها، أكدت حركة حماس في بيان أن «مسلسل القتل وجرائم الاحتلال المتواصلة لن تكسر إرادة شعبنا»، وأضافت «نحيي أبطال جنين الذين خاضوا اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال، ونشد على أيدي أبطال شعبنا الذين يتصدون لاقتحامات الاحتلال اليومية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة».



بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية امس قتل الجيش الإسرائيلي الفتى الفلسطيني، محذرة من أن التصعيد الإسرائيلي الخطير يضع الجميع أمام مفترق طرق.