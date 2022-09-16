التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد.



وقالت وكالة الأنباء الاماراتية (وام) إنه تم خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى إسرائيل، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في ضوء الاتفاق الابراهيمي للسلام الذي تم توقيعه عام 2020.



وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



من جهته، أكد الشيخ عبدالله بن زايد أن العلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل تمضي قدما نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك في المجالات كافة.



هذا ورحب لابيد بزيارة بن زايد والوفد المرافق لإسرائيل، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.



وألقى بن زايد كلمة عقب اللقاء قال فيها «معالي رئيس الوزراء، منذ نحو عامين تشرفت أن أكون جزءا من إعلاننا المشترك بالتوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين بلدينا من خلال تمثيلي لوطني الحبيب الإمارات العربية المتحدة».



وأضاف «أنا على يقين أنني لست وحدي بل الكثيرون ممن حضروا حفل التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، لم يتوقعوا حينها أننا سنلتقي بعد عامين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لنحتفل معا بمرور عامين على بدء علاقات ثنائية مميزة ودافئة ليس بين الدولتين فحسب وإنما بين الشعبين أيضا».



وأشار بن زايد في هذا الصدد الى أن نحو نصف مليون إسرائيلي زاروا دولة الإمارات خلال العامين الماضيين، مضيفا أن هناك نحو 7 إلى 8 رحلات طيران يوميا بين البلدين.



وقال إن هناك نموا مستمرا في حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، معربا عن اعتقاده أن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين البلدين قد تكون أسرع اتفاقية تجارة حرة توقعها إسرائيل.



وأضاف «أتطلع إلى استمرار علاقتنا الثنائية على وتيرة مميزة ودافئة وأن يجني المواطنون الإماراتيون والإسرائيليون ثمار هذه العلاقة ويشعروا بالسعادة من أجل نشر رسالة أمل تحتاجها منطقتنا منذ وقت طويل».



من جانبه، رحب لابيد رئيس وزراء دولة إسرائيل في كلمته بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق.



وقال «إننا نحتفي بزيارة شريك استراتيجي لدولتنا»، مؤكدا أن هذه الزيارة التاريخية ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.



وأشار إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يشهد نموا مطردا، وقد وقعت دولة الإمارات ودولة إسرائيل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ونمضي قدما نحو تعزيز علاقتنا بما يحقق الازدهار والتنمية المستدامة لشعبينا.