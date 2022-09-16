القاهرة ـ ناهد إمام



أكد د.محمد معيط وزير المالية المصري، أننا نستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، من خلال السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، والشرق الأوسط وغيرها، من خلال إنشاء دار سك مصرية- بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 2 مليار جنيه وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار «قرص» طبقا للمعايير الدولية، بحيث يتم توجيه 50% منها للتصدير.



وأضاف محمد معيط، أنه سيتم تنفيذ كل مراحل التصنيع في مصر بالاعتماد على مدخلات إنتاج «محلية» بدلا من استيراد «الأقراص الخام»، على نحو يسهم في تعميق الشراكة بين مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت» لتشمل الجوانب الفنية والإنتاجية والتشغيلية، وتوفير المئات من فرص العمل.