القاهرة - هناء السيد



وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بصرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.



وقالت الوزيرة - في تصريحات صحافية امس - إنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» 5.1 ملايين أسرة.



وأوضحت أن الوزارة بدأت منذ مطلع الشهر الجاري بتوزيع البطاقات الذكية «ميزة» للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، من خلال شركات التوزيع، بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها، مشيرة إلى أن هذه الخدمة المميزة تأتي في إطار تبني الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن، كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفي أسرع وقت دون زحام أو انتظار.



وبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» من اليوم (الخميس) الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات، كما بدأوا الصرف أيضا من جميع مكاتب البريد.



وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج «تكافل وكرامة»، كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم.



وأوضحت القباج أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.