القاهرة - هالة عمران



أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق المصرية، أنه بدءا من غد السبت الموافق 17 سبتمبر، تقرر إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكل مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية) وخفض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح بين 30 و40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق - في بيان - أن هذه التخفيضات تأتي في ضوء قرب بدء العام الدراسي الجديد واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ولخدمة مستخدمي القطار من قاطني المدن الجديدة/ شرق القاهرة.



جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105كم، وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في الثالث من يوليو الماضي بطول 70 كيلومترا، وبعدد 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارا مكيفا جديدا كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.



وفي سياق آخر، قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بميني باصات (غاز طبيعي) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس، وذلك ابتداء من غد، على أن تقدم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين) كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد.