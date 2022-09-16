القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، أهمية المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بهدف تنمية الساحل الشمالي، وإنشاء مدن عمرانية حضارية مخططة، تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص مختلفة للاستثمار، هذا إلى جانب الهدف الأهم المتمثل في توفير مئات الآلاف من فرص العمل.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي، امس مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، لمتابعة الموقف التنفيذي لتنمية الساحل الشمالي، وذلك بحضور د.عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشؤون الفنية.



الى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تطوير منظومة إدارة المياه، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوظيف كل الامكانات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في الدولة المصرية لضمان وصول المياه للمنتفعين وتعظيم العائد من المياه، تحقيقا لمستهدفات الدولة في إنجاز المشروعات القومية الكبرى وفقا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك طبقا للبرامج الزمنية المخطط لها.



جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، امس مع د.هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.



واستعرض وزير الموارد المائية والري - خلال اللقاء - عددا من ملفات العمل بالوزارة، والتي تضمنت الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، كما جرى إلقاء الضوء على المشروعات التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة الحالية، إلى جانب متابعة أعمال الحماية من أخطار السيول للفترة المقبلة، فضلا عن استعراض الجهود المبذولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية والوادي الجديد، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات لتعظيم إيرادات الوزارة، وغيرها من الملفات الحيوية الأخرى.