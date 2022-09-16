القاهرة - خلود أبو المجد



أكدت الفنانة دانا حمدان أنها تشعر بالظلم من الوسط الفني بسبب تجاهل المنتجين والمخرجين لها، لافتة الى أنها لا تعرف سبب هذا التجاهل، على الرغم من الموهبة الكبيرة التي تمتلكها، حيث دائما ما يشيد بها الجمهور.



وأضافت دانا، في تصريحات صحافية: «التقصير مش من ناحيتي وأنا أقدر أثبت عدم تقصيري، وليه المنتجين والمخرجين مش ملتفتين ليا؟ مش عارفة، أنا علاقتي بكل الناس ممتازة، ومعروف عني إني شخص ملتزم وبحب الفن جدا وبروح اللوكيشن في ميعادي وببقى حافظة ومجهزة نفسي، ليه هما مش شايفني موهوبة كفاية؟ معرفش، مع إن فيه أدوار كتير كان ممكن تبقى مناسبة ليا... أنا طبعا مظلومة فنيا».



أما عن معايير قبولها للأدوار، فقالت: «أن يكون الدور بيقدم حاجة مختلفة وجديدة، حاجة هتديني خطوة لقدام وليه مغزى وليه إضافة مش ليا أنا بس ولكن للمجتمع، حتى لو كان الدور كوميدي، يبقى بيقدم حالة».



يذكر أن دانا حمدان كانت قدر شاركت في موسم رمضان 2021، من خلال مسلسل «الطاووس» الذي حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، إشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.