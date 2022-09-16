القاهرة - محمد صلاح



نفت الفنانة منة فضالي صحة ما تم تداوله من شائعات حول اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، بعد تداول صورة لها من حوار أجرته في العام الماضي، وظهرت وهي ترتدي الحجاب وأعلنت وقتها أنها سترتديه رسميا في وقت ما لم تحدده، وقالت إنها ملتزمة بتعاقداتها الفنية، ومنها بدء تصوير مسلسل «الونش» مع الفنان محمد رجب.

وأضافت منة في توضيح صحافي أن كل ما تردد عن اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب الآن «غير صحيح»، مشيرة إلى أنها تستعد حاليا لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل «الونش» مع محمد رجب خلال الأيام المقبلة، حيث تلتحق بأسرة العمل الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي.

وبالبحث عن مصدر الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين بحسب موقع «سيدتي نت»، أن فضالي ظهرت في حوار مطول ببرنامج «مع الفارس» مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد» العراقية يوليو من العام الماضي، وقامت بارتداء غطاء الرأس، وقالت: «حتى لو الحجاب عليا مش حلو هيجي يوم من الأيام وهلبسه، وفي محجبات كتير أوي شكلهم حلو وشيك جدا وفي لبس شيك أوي للمحجبات، أنا مش ضد الحجاب، ولكن أنا عشان ألبسه مش هينفع أقلعه تاني، وأنا بمثل دلوقتي.. وعلى فكرة أنا بصلي».