بيروت - منصور شعبان



أجمعت ردود الفعل على تهنئة فرقة «مياس» اللبنانية بفوزها بلقب America’s got talent، ومنح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، امس الخميس، الفرقة وسام الاستحقاق اللبناني المذهب تقديرا لعطاءاتها الفنية ونجاحها في أهم برامج المواهب العالمية.



وهنأ الرئيس عون الفرقة، عبر «تويتر»، كاتبا: «فوز فرقة «مياس» بأهم برامج المواهب العالمية مدعاة فخر للبنانيين واعتزازهم».



وأضاف: «هنيئا لشابات «مياس» ومدربهم وسائر مسؤولي الفرقة هذا النجاح، وشكرا لجهودكم وإبداعكم لأنكم زرعتم الأمل والضوء في قلوبنا جميعا».



وأجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا قبل ظهر اليوم بمدرب فرقة «مياس» اللبنانية نديم شرفان، وهنأه على الفوز الذي حققته الفرقة في برنامج الاستعراض العالمي America’s Got Talent Got talent، معربا عن «سعادته بهذا الانجاز العالمي»، وطلب منه نقل تهانيه الى اعضاء الفرقة وسائر العاملين فيها.



وغرد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عبر «تويتر»، قائلا: «مجددا يتجلى الإبداع اللبناني بعرض رائع لفرقة «مياس» في الولايات المتحدة الأميركية، على أمل أن يكون النجاح متلازما دائما لها. مبروك الفوز وإلى المزيد من التألق».



بدورها، هنأت وزارة الخارجية والمغتربين الفرقة في بيان برفعها «اسم لبنان الى أعلى المراتب الفنية والثقافية.

لقد أعطى هذا النجاح الباهر أحلى صورة عن لبنان الفن والجمال».



الرئيس سعد الحريري كتب مغردا عبر «تويتر»: «فرقة مياس أجمل الناس. مبروك».