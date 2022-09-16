يعقوب العوضي



ضم الفريق الأول لكرة اليد في النادي العربي لاعب الخط الخلفي في نادي برقان حسين كرم رسميا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ليكون ثالث تعاقدات «الأخضر» في فترة الانتقالات الحالية بعد المحترفين أسامة الجزيري ونضال العمري من تونس.



وعادت بعثة العربي من معسكر أبوظبي التدريبي مساء الاثنين حيث خاض الفريق عدة مباريات ودية تجريبية بقيادة المدرب الوطني أحمد فولاذ إذ التقى بفريق العين ثم تواجه مع الجزيرة والشارقة الإماراتيين.



وفي هذا الصدد، أكد فولاذ أن «الأخضر» يسير حسب الخطة المرسومة له، مشيدا بالتعاقدات الثلاث التي تمت لتدعيم الفريق بهدف استعادة مكانه في دوري الكبار الموسم المقبل والمنافسة في مختلف البطولات، مضيفا: «المعسكر التدريبي ناجحا بكل المقاييس وطبقنا بعض الأفكار في المباريات الودية».



وانتقل إلى ما يعكر صفو خطط الفريق، قائلا: «التفرغات الرياضية أصبحت معقدة جدا في الوقت الحالي إذ يرتبط اللاعبون بجهات عمل ومؤسسات توافق على التفرغ وتفعل إلغاء البدلات المادية مما يؤثر سلبيا على اللاعبين ذهنيا ونفسيا ويشغل بالهم إلى درجات كبيرة تفقدهم التركيز في بعض المواضع».



واستطرد: «في الجامعات والكليات لا يختلف الأمر كثيرا فإما أن يرفض التفرغ الرياضي وإما أن بعض المسؤولين لا يوافقون على التفرغ»، مضيفا: «أتمنى من المسؤولين التوصل إلى حلول لتلك المعضلة التي تؤرق جميع الرياضيين حيث إن المعاناة المستمرة لمعضلة التفرغات لا تقف عند العربي فقط».



وفي إطار متصل، ينتظم فريق يد سيدات نادي القرين في معسكر تدريبي في مصر اعتبارا من الأحد تمهيدا للمشاركة في البطولة الآسيوية للسيدات التي تنطلق في الأول من أكتوبر في كازخستان المقبل، حيث يدشن المنافسات بمواجهة فريق آلاتاو أورلاي الكازاخستاني مستضيف البطولة في 6.00 مساء.



وتاريخيا، فسيدات القرين أول فريق كويتي خليجي يشارك في البطولة الآسيوية حيث حصد الفريق لقب ثنائية الدوري والكأس العام الماضي، وتأهل للمشاركة المنتظرة.



وعطفا على ذلك، قال مدير اللعبة في نادي القرين عبدالعزيز يالوس ان الجهازين الإداري والفني يعملان على قدم وساق لتمثيل اليد الكويتية بالصورة التي تليق بها، مشيرا إلى أن اللعبة تشهد تطورا كبيرا على مستوى السيدات في الآونة الأخيرة، مضيفا: «لدينا لاعبات على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهن وهدفنا أن نظهر بصورة تليق بسمعة اللعبة محليا ودوليا».