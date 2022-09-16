هادي العنزي



أكد مدرب السالمية محمد إبراهيم أن خسارة فريقه أمام الفحيحيل 2-3، جاءت نتيجة أخطاء فردية فادحة، مضيفا: «لايزال المشوار طويلا في مسابقة الدوري الصعبة، وعلينا جميعا تحمل المسؤولية، ومعالجة الأخطاء، وتعلم الدروس المستفادة من مثل هذه المباريات، وعلى الطرف الآخر قدم الفحيحيل رغبة كبيرة للظفر بالنقاط الثلاث، وكان مقاتلا شرسا في أغلب فترات المباراة، مما صعب من مهمتنا، مستفيدا من الأخطاء التي ارتكبها لاعبو السماوي».



وأشار إبراهيم إلى أن السالمية لم يقدم الكثير في الشوط الأول، وظهرت الأخطاء واضحة في منطقة المناورات، مضيفا: «ما يحسب للفريق العودة في المباراة مع نهاية الشوط الأول بهدف بعدما كان متخلفا بهدفين دون رد، وكنا الأقرب لإضافة هدف ثالث بعد تحقيق التعادل منتصف الشوط الثاني لكن لم نوفق لسوء الحظ»، لافتا إلى أن السالمية يحتاج إلى المزيد من العمل في الفترة المقبلة.

من جانبه، أشاد مدرب الفحيحيل فراس الخطيب بأداء «الأشاوس» على مدار شوطي المباراة، قائلا: «نأمل الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة في الدوري، فالفوز في مباراة أو اثنتين لبطولة تتخللها العديد من المواجهات الصعبة ليس كافيا، وعلينا المحافظة على أداء ثابت في جميع المباريات المقبلة، فبالأداء وحده تتحقق النتائج الجيدة».



وذكر الخطيب أن الفحيحيل تحضر جيدا للمباراة ودخل بتركيز عال، مضيفا: «يحسب للفريق المحافظة على أدائه المتوازن بعد عودة السالمية للمباراة، ومعادلة النتيجة بفضل المدرب القدير محمد إبراهيم الذي تفوق تكتيكيا في مواجهة أمس الأول»، مشيدا بأداء حكام مباريات الفحيحيل في جميع مباريات الدوري.