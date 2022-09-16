يشهد النادي الكويتي لسباقات الهجن غدا السبت الاجتماع الثاني لسباق الهجن الذي قيد فيه 250 ذلولا من مختلف الأصناف منهم 50 ذلولا من اللقايا أبكار تتنافس على كأس النادي على مسافة 4 كيلومترات كما يتنافس 40 ذلولا من اللقايا قعدان على مسافة 3 كيلومترات ويشهد الاجتماع إقامة 9 أشواط ساخنة ينتظر أن تشهد تنافسا قويا بين ملاك الهجن وأصحاب الحظائر.



وأعرب أمين السر العام للنادي ربيح العجمي عن سعادته بالإقبال الكبير على السباق من قبل ملاك الهجن، كما هنأ محبي رياضة الآباء والأجداد بانطلاق رياضة التراث للموسم الجديد وتوقع أن يشهد تنافسا كبيرا خاصة بعد جلب الملاك ذلولا جديدة، كما أكد عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق عبدالله المطيري استعداد النادي لإنجاح السباق وتشكيل اللجان.