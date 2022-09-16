يحيى حميدان



أكد عضو مجلس ادارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس غياب 5 من الركائز المهمة لـ «العنيد» في مواجهته امام العربي اليوم ضمن الجولة الرابعة.

وأوضح دابس لـ «الأنباء» أن الغاني صامويل سارفو وعبدالله مسامح وفيصل سعيد ومشعل أديلم وهادري مربع سيكونون خارج القائمة لظروف مختلفة، مشددا على ثقته العالية بالأسماء الموجودة في القائمة والتي بإمكانها تحقيق نتيجة طيبة أمام منافس صعب وصاحب تاريخ كبير مثل «الأخضر».

وبين دابس أن ظروف العربي هذا الموسم لن تثنينا عن تقديم كل ما لدينا لتحقيق نتيجة طيبة، خاصة في ظل تغيير الجهاز الفني لدى المنافس عقب المباراة الأجيرة، ومن المتعارف عليه في كرة القدم أن أي تغيير للمدرب يعقبه ردة فعل إيجابية ولذلك علينا الحذر واللعب بجدية كبيرة.