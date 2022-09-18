أسامة أبو السعود



دعا رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية عادل العازمي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى الالتفات لملف التعليم بشكل كامل وجعله أولوية حكومية وتطوير العملية التعليمية والتي تبدأ من اعادة بناء بعض المدارس وتحريك عملية الصيانة التي تجاهلتها الوزارة طوال العطلة الصيفية والتحرك العاجل لإنقاذ الوزارة ما وصلت اليه من تقاعس خلال الصيف.

وأكد العازمي في تصريح صحافي أن الأيام الاولى منذ بداية دوام الهيئة الإدارية والتعليمية في مختلف المدارس كشفت عن العديد من أوجه القصور في صيانة المدارس، لافتا الى أن النقابة سبق وان حذرت من التراخي في ملف صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسي.



وأشار الى أن العديد من المدارس لم تتم صيانتها حتى الآن بالرغم من عودة الطلاب خلال أيام قليلة، مع العلم أن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب شكل لجانا متعددة لذلك تحت إشرافه شخصيا، ومع الأسف حتى الان لم تقم تلك اللجان بواجباتها ما فاقم الأوضاع حيث وصل الى النقابة العديد من الشكاوى عن عدم الصيانة حتى الآن، كما لا تزال مشكلة التكييفات مستمرة وكثير من المدارس تعاني من سوء التكييف والأعطال المستمرة.



وبين أن هناك أزمة اخرى تواجه المدارس حاليا وهي عدم توافر عمالة في بعض المدارس وعدم كفايتها في مدارس اخرى، ووجّه الشكر لإدارات المدارس التي قامت بتنظيف المدارس على حسابها تقديرا لمكانة العاملين في المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية.