تقدم مدرسة الطموح ثنائية اللغة أفضل جودة من التعليم مما يساعد على تنمية الطفل بشكل أفضل، لأنها تتبع المشاركة العقلية والبدنية التي تساعد على تعلم ونمو الطفل بشكل أفضل.



وقالت المدرسة في بيان لها: اننا نركز في فصولنا الدراسية على الخصائص والسمات التي من خلالها تساعد طلابنا على أن يكونوا بالغين مدركين لتحمل المسؤولية، كما نؤكد على العمل الجاد وأن يكون الطالب ذا تفكير على مدار العام.



واضافت: هدفنا هو التركيز على التعلم في الفصول الدراسية جنبا إلى جنب مع عمل الطلاب وممارستهم، ونوفر شهريا أنشطة متعددة داخل الفصول لنعزز روح التعاون والصداقة بين الطلاب، كما نحرص على القيام بجولة داخل مبنى المدرسة والتحدث مع الموظفين لمزيد من المعلومات عن التسجيل، علما أن باب التسجيل مفتوح في مدرسة الطموح ثنائية اللغة.