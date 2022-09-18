أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة University of Montreal .



وتضمن القرار: تضاف جامعة University of Montreal إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم 2014/40 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2014م، والتي يُسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة في كندا ببرنامجي الماجستير والدكتوراه تخصص Veterinary Science - Option Pharmacology.



مادة ثانية: يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.



مادة ثالثة: يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



مادة رابعة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت. ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.