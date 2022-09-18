عبدالعزيز الفضلي



يكتمل اليوم دوام المربع التعليمي للمعلمين والمعلمات حيث تباشر الإدارات المدرسية في المرحلة الثانوية أعمالها بعد أن سبقتها في الدوام المراحل التعليمية الثلاث، على أن يعود رياض الأطفال وتلاميذ الابتدائي إلى مقاعد الدراسة يوم الأحد المقبل الموافق 25 الشهر الجاري، وفي 2 أكتوبر المقبل يباشر طلبة المتوسط والثانوي دراستهم.



وتعمل وزارة التربية جاهدة على تهيئة الأجواء المناسبة للهيئات التعليمية وأبنائنا الطلبة بالتنسيق والتعاون مع مختلف قطاعاتها ومناطقها التعليمية، حيث تنطلق صباح اليوم الأحد الدورة التدريبية للمعلمين الجدد في مدارس منطقة العاصمة التعليمية لجميع المراحل الدراسية للعام للجديد 2022/ 2023، وتستمر إلى 22 الجاري، وذلك على مسرح ثانوية شريفة العوضي.