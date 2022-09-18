الدوحة - فريد عبدالباقي



أطلق الاتحاد القطري الحملة الترويجية الخاصة بـ «العنابي» الذي يستعد لخوض غمار كأس العالم قطر 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.



وكان الاتحاد القطري كشف عن القميص الجديد الذي سيخوض به البطولة. ونشر الاتحاد القطري عبر حسابه الرسمي في «Twitter» صورا لقميصي المنتخب معلقا عليها: «الألوان التي كانت شاهدة على العديد من لحظاتنا التاريخية».

وأضاف في تغريدة ثانية: «الأصالة والرقي»، وفي تغريدة ثالثة قال: «في وقفتك عز وهيبة.. وفي طلتك زادت الفخامة فخامة».



وتشمل ألوان القميص الأساسي ألوان علم دولة قطر، أما القميص الاحتياطي، فجاء باللون الأبيض.



هذا، واستقر الاتحاد القطري على خوض مباراة ودية ثالثة خلال سبتمبر أمام منتخب كرواتيا للمحليين المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن سلسلة مباريات ودية يخوضها خلال الشهر الجاري، إذ يخوض مباراتين وديتين أمام كندا وتشيلي يومي 23 و27 الجاري بالنمسا.



إلى ذلك، يقترب منتخب قطر للشباب من بلوغ نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما التي ستقام العام المقبل في أوزبكستان، وذلك عندما يلتقي المنتخب البحريني مساء اليوم، في ختام منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية والمقامة حاليا في مملكة البحرين.

ويتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، حيث فاز على النيبال 3-1، وبوتان 6-0، وأخيرا على المنتخب البنغالي 3-0. ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني من المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف في العام المقبل.



من ناحية أخرى، يخوض منتخب قطر للناشئين مباراة ودية أمام نظيره الإماراتي مساء 24 الجاري، على ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ضمن برنامج إعداده لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاما، التي ستقام في سلطنة عمان خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر المقبل.



ويلعب «عنابي الناشئين» ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات لبنان وسلطنة عمان والبحرين والعراق، تقام مباريات المجموعة على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر بسلطنة عمان.