يعقوب العوضي



فاز السالمية على الشارقة الإماراتي بنتيجة 25-23 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس، ورفع السالمية رصيده إلى 4 نقاط فيما يبقى الشارقة على نقطتين.



كما فاز الكويت بصعوبة على نظيره مولودية الجزائر بنتيجة 35-34 وربح أول نقطتين برصيده.



هذا، واعتبر الاتحاد العربي للعبة أن فريق أمل سكيكدة خاسرا بنتيجة 10-0 في جميع مبارياته بعد تعذر وصول كتاب انسحاب الفريق من البطولة في الوقت المحدد له، وعليه غيرت لجنة المسابقات موعد المباريات لتعيد جدولتها من جديد بما يتناسب مع الوضعية الجديدة للبطولة.



وفي السياق ذاته، يخوض الفريق الأول لكرة اليد في نادي الكويت ثاني مبارياته في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) في 4.30 عصرا اليوم مع الزمالك المصري، فيما يلتقي السالمية مع النادي الافريقي التونسي في الـ 7.30



إلى ذلك، اتجه الحكم الدولي ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحادين الكويتي والعربي أحمد المطوع والحكمين القاريين حمد فيصل ومحمد دشتي إلى تونس للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.