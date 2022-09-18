القاهرة - سامي عبدالفتاح



يدشن الزمالك بطل الدوري المصري وكأس مصر اليوم مشواره الأفريقي، عندما يحل ضيفا على فريق إيليكت سبورت بطل تشاد في العاصمة الكاميرونية (ياوندي)، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، سفر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة، لتوفير الراحة للاعبين، مع العودة بعد المباراة مباشرة.



وفي شأن متصل، تسبب مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق، في صدمة للجماهير البيضاء، بعد انتقاله المفاجئ لفريق بيراميدز لنظام الإعارة من التعاون السعودي لمدة عام.



وكانت الجماهير الزملكاوية في انتظار التعاقد مع فتحي، لتدعيم مركز الجناح وهو المركز الذي يحتاج للتدعيم خلال الفترة المقبلة بجانب الصفقات العديدة التي أبرمها مجلس إدارة النادي.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يخسر فيها الزمالك الرهان على مصطفى فتحي، الذي يعتبر من أبناء القلعة البيضاء، حيث اختار من قبل الرحيل للتعاون السعودي مرتين، وهذه المرة الثالثة التي يرحل فيها إلى ناد آخر.



إلى ذلك، يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر استعدادا للموسم الجديد الذي يبدأه الفريق في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بدور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي في الدور التمهيدي للبطولة القارية.



واتفق الأهلي على 3 وديات استعدادا للموسم الجديد، حيث يلعب مع بتروجت في 21 سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان في 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش في 29 الجاري.