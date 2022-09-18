الرياض - خالد المصيبيح



يتوقف الدوري السعودي مع انتهاء الجولة الرابعة لمدة 15 يوما بسبب التوقف الدولي (فيفا داي)، وهو الأمر الذي سيشهد انطلاق المرحلة الثانية من إعداد المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم وملاقاته الإعدادية مع منتخبي الإكوادور وأميركا في معسكره بمدينة أليكانتي الإسبانية.



وبعد ختام الجولات الأربع، ما زال الشباب متمسكا بالصدارة بالعلامة الكاملة 12 نقطة متساويا مع الهلال متفوقا بفارق الأهداف وهما الوحيدان اللذان حققا العلامة الكاملة ومعهما الاتحاد في جانب آخر بمرمى نظيف من استقبال الأهداف.



وكان الشباب قد خرج من العدالة الصاعد بفوز صعب بهدف وحيد، فيما أنهى الهلال مواجهته مع الوحدة الصاعد بفوز ثلاثي دون مقابل كذلك الاتحاد الثالث الذي خرج من لقائه مع ضيفه الخليج الصاعد بالفوز بهدفين، كما اقتحم النصر دائرة المنافسة بالوصول إلى النقطة التاسعة بعد فوز متوقع على الباطن الأخير برباعية، فيما خرج الخاسر بأسوأ نتيجة في تاريخ دوري المحترفين كبداية، وهي الخسارة في المباريات الأربع ودون تسجيل هدف واحد وتلقى مرماه 15 هدفا.



وتساوى الطائي مع النصر الرابع، إلا أن فارق الأهداف لمصلحة النصر قدمته في جدول الترتيب، وجاء التعاون سادسا رغم تعادله مع ضيفه ضمك 1-1 الذي أبقى ضمك سابعا، وفي الدمام لم يشفع لفريقها الاتفاق وجود اللقاء على أرضه وبين جماهيره، فخسر لقاءه مع الرائد 2-1 وسط غضب جماهيره، كما تعادل أبها مع الفيحاء تاركا الأخير بنقطتين فقط من اصل 12 نقطة لا تليق بحامل كأس الملك.



كما شهدت الجولة تلقي الفرق الصاعدة الثلاثة الخليج والعدالة والوحدة 3 خسائر ستعيد حساباتها بعد استئناف المسابقة يوم 2 من أكتوبر المقبل الذي بدأت الأضواء تسيطر عليه مبكرا لكونه سيشهد لقاء مرتقبا سيجمع النصر بالاتحاد في الرياض وسط أجواء مشحونة بين الفريقين وجماهيرهما بعد قضية حمدالله.