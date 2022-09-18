توصل الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم الي اتفاق شفهي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم على تنفيذ وتطبيق برنامج كرة القدم للمدارس خلال الفترة المقبلة بعدما أطلق فيفا مشروعا كرويا مخصصا لكرة القدم المدرسية، لدعم الانشطة المدرسية التي يشارك فيها اللاعبون اصحاب الأعمار الصغيرة، سعيا لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، وانتشار اللعبة في سن مبكرة، ويتضمن برنامج كرة القدم للمدارس تطبيقا رقميا مجانيا يتوافر على «غوغل بلاي» و«أبل ستور»، ويشمل وحدات تدريبية متنوعة تستهدف مساعدة معلمي التربية البدنية والمدربين وأولياء الأمور على إدارة أنشطة برنامج كرة القدم للمدارس ودعمها بشكل أفضل في المدارس والاندية المحلية، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نفذها الفيفا بحضور المحاضر الآسيوي انور بوطيبان ممثلا لوزارة التربية والاتحاد المدرسي، والدكتور بدر عبدالجليل الأمين العام المساعد للاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الفنية والمنتخبات، وعبدالله المنيع من ادارة البراعم بالاتحاد الكويتي لكرة القدم.



ومن جانبه، أكد المحاضر الآسيوي انور بوطيبان ممثل الاتحاد المدرسي ووزارة التربية على ان برنامج الفيفا لدعم الرياضة المدرسية يعتبر نقلة كبيرة لكرة القدم الكويتية لاكتشاف ودعم المواهب في مراحل صغيرة، وقال: بجانب اكتشاف المواهب سيساهم في تطوير معلمي ومعلمات التربية البدنية في وزارة التربية ومدربي الاندية المحلية.



واشار الي ان البرنامج سيكون متاح رسميا عقب التوقيع الرسمي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الايام القليلة المقبلة بعدما تم الاتفاق على كافة بنود الاتفاقية واضاف قائلا: يشكل المشروع الممول من طرف الفيفا نقلة نوعية وسيكون هناك دعم من الفيفا عبارة عن مساعدات عينية تشمل ادوات تدريبية ودعم مالي، واعتبر القائمون على المشروع أن اختيار الكويت لهذا المشروع جاء في إطار نظرة الاتحاد الدولي لها كبلد نموذجي في تسارع وتيرة تطوير كرة القدم، ويحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تم إطلاق مراحله التجريبية في عام 2019.