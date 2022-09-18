عبدالعزيز جاسم



اقتربت إدارة نادي القادسية من التوقيع مع المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم ليحل بدلا من المدرب الوطني ناصر الشطي المقرر أن تعلن إدارة النادي رحيله عن الفريق بالاتفاق بعد الخسارتين المتتاليتين في الدوري أمام كاظمة والجهراء.

وسبق لداليبور أن قاد «الأصفر» لمدة 3 مواسم من 2015 حتى 2018 وحقق لقب الدوري في الموسم الأول له مع الفريق، كما تمكن من إبقاء الفحيحيل في دوري الأضواء بعد أن استعانت به إدارة النادي في شهر يناير الماضي لكنه لم يستمر مع الفريق في الموسم الحالي.