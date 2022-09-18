يحيى حميدان



أكد مدرب نادي الكويت الكرواتي رادان غاسانين، أن الاطمئنان على نتيجة اللقاء بعد التقدم بثلاثية نظيفة أمام الساحل والتبديلات المبكرة ساهمت في تسجيل المنافس لهدفين وهو ما صعّب الدقائق الأخيرة على الفريق، مشيرا إلى أن غياب التركيز الذهني في الشوط الثاني ساهم كذلك في تراجع الفريق بشكل واضح.

وأشاد رادان بمستوى الساحل في الشوط الثاني، حيث بدا أكثر إصرارا على تعديل النتيجة رغم التفوق الكبير مع نهاية الشوط الأول. هذا، وسيواصل الفريق الكويتاوي تدريباته في البلاد خلال التوقف الدولي قبل عودة المباريات في 30 الجاري دون وجود رغبة في إقامة معسكر خارجي وسيتم الاكتفاء بمباراتي كأس «زين» التنشيطية.



هذا وطالب النادي بطاقم تحكيم أجنبي لادارة مباراته مع القادسية في الجولة السابعة.