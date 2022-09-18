مبارك الخالدي - يحيى حميدان



عبر المدرب المؤقت للعربي التونسي يامن الزلفاني عن اسفه لتعادل «الأخضر» مع التضامن وضياع فرصة الفوز، مضيفا: «سعينا بكل الطرق الفنية للفوز والخروج بنقاط اللقاء الثلاث، ولكن للأسف لم يتحقق لنا الهدف المرجو.

فقد لعبنا بطريقة هجومية 4-4-2 وتم تعديلها أثناء سير المباراة للوصول إلى أسلوب أكثر نجاعة والجميع شاهد الفرص الضائعة ومنها تصدي القائم لثلاثة أهداف، وهو ما يعني أن الحظ كان مفقودا لنا».



وقال: «نعلم أننا ما زلنا تحت الضغط الجماهيري، وهذا أمر طبيعي فلا يمكن القبول بمركز الفريق الحالي ونحن مطالبون دائما بالانتصارات ومراكز متقدمة».



وفي جانب آخر، تغادر بعثة الفريق 23 الجاري إلى مدينة بريدة السعودية لخوض مباراة ودية أمام الرائد السعودي في 25 الجاري، على أن تعود بعثة الفريق مباشرة إلى البلاد.



من جانبه، قال مدرب التضامن جمال القبندي إن فريقه بحث عن الفوز أمام العربي وليس التعادل، مضيفا أنه احترم المنافس وقام بالتحضير لمواجهته بشكل جيد، ولذلك خرجنا بنقطة من أمامه، وهو أمر جيد بالنسبة لنا.



وبين القبندي أن «العنيد» لم يتأثر حتى بعد الطرد ولعب بثلاثة مدافعين، واستطعنا أن نحافظ على التعادل، مشيرا إلى أن المشادة التي حصلت بين المدافع محمد القبندي والمحترف النيجيري موسيس اوركوما بين الشوطين عادية وانتهت بشكل سريع لحرصهما على الظهور بصورة مميزة وعدم ضياع أي نقطة.