أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية انتهاء عمليات البحث عن وفيات في المبنى السكني المنهار بمنطقة اللويبدة في وسط العاصمة عمان، بعد العثور على الجثة الأخيرة.



وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية عامر السرطاوي في بيان امس، «إنه بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبه ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لمدة 84 ساعة تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخلاء آخر حالة وفاة من تحت الأنقاض».



وأضاف السرطاوي أن حصيلة ما تم التعامل معه في الحادثة 14 قتيلا و10 إصابات، وذلك بحسب كشف الاستقصاء عن الموجودين داخل البناية السكنية فقد تم الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين، علما أنه لم تردنا أي بلاغات عن مفقودين آخرين.



وكانت المديرية قد قالت في بيانات سابقة إن عدد المصابين بلغ 16 إصابة تم نقلهم إلى المستشفيات منهم 10 إصابات تعاملت معهم فرق الانقاذ التابعة لمديرية الدفاع المدني.



وقامت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية بإيواء العائلات المتضررة جراء انهيار المبنى في منطقة اللويبدة ونقل المتضررين الذين هم بحاجة لشقق لإيوائهم سواء داخل المبنى المنهار أو المباني المجاورة.



وكان مدعي عام عمان قرر توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار العمارة، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة.